Американский боксер Мики Гарсия стал чемпионом мира в легком весе

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Американец Мики Гарсия победил черногорца Деяна Златичанина, став чемпионом мира WBC в легком весе, информирует Р-Спорт.

Бой проходил в субботу, 28 января, в Лас-Вегасе.

Гарсия победил соперника нокаутом в третьем раунде.

Таким образом, американский боксер стал чемпионом мира уже в третьей весовой категории. Ранее он завоевывал чемпионские пояса WBO в полулегком и втором полулегком весе.

Для 29-летнего Гарсии эта победа стала 36-й (30-й — нокаутом) в 36 боях. 32-летний Златичанин потерпел первое поражение при 22 победах (15 — нокаутом).

Как сообщалось ранее, чемпионат Европы по боксу среди мужчин 2017 года будет принимать Харьков.