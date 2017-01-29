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    Американский боксер Мики Гарсия стал чемпионом мира в легком весе

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    Американский боксер стал чемпионом мира уже в третьей весовой категории. Ранее он завоевывал чемпионские пояса WBO в полулегком и втором полулегком весе.
    Мики Гарсия
    wikipedia

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Американец Мики Гарсия победил черногорца Деяна Златичанина, став чемпионом мира WBC в легком весе, информирует Р-Спорт.

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    Бой проходил в субботу, 28 января, в Лас-Вегасе.

    Гарсия победил соперника нокаутом в третьем раунде.

    Таким образом, американский боксер стал чемпионом мира уже в третьей весовой категории. Ранее он завоевывал чемпионские пояса WBO в полулегком и втором полулегком весе.

    Для 29-летнего Гарсии эта победа стала 36-й (30-й — нокаутом) в 36 боях. 32-летний Златичанин потерпел первое поражение при 22 победах (15 — нокаутом).

    Как сообщалось ранее, чемпионат Европы по боксу среди мужчин 2017 года будет принимать Харьков.

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