Решения судьи были направлены против нас - тренер "ПСЖ"

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Унаи Эмери считает, что судейские решение в концовке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" были направлены против его клуба.

Игра, прошедшая в среду на стадионе "Камп Ноу", завершилась победой хозяев со счетом 6:1. При этом два мяча футболисты "сине-гранатовых" забили с пенальти, а решающий гол Серхи Роберто забил на последней добавленной минуте.

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Первая игра, прошедшая в Париже, завершилась победой "Пари Сен-Жермен" (4:0). Таким образом, в четвертьфинал вышла "Барселона", одержавшая победу в двухматчевом противостоянии со счетом 6:5.

"Это правда, что мы упустили прекрасную возможность. Игра в первом тайме была нашей ошибкой: мы не могли организовать прессинг, не могли правильно распоряжаться мячом. Мы оборонялись очень глубоко, и они имели намного больше шансов для взятия ворот. Во второй половине мы были более спокойными и лучше располагались на поле. Мы улучшили свою игру и могли сделать счет 2:3. Решения судьи были направлены против нас, и мы потеряли все в последние минуты. "Барселона" способна на такое. В последние минуты им было нечего терять", — сказал Эмери, слова которого приводятся на сайте УЕФА.

​Соперник испанского клуба по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.