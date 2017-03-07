Пирло не исключает, что текущий сезон может стать для него последним

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Победитель чемпионата мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии полузащитник Андреа Пирло намекнул, что текущий сезон может стать последним в его спортивной карьере, сообщает Р-Спорт.

Пирло, с 2011 года защищавший цвета "Ювентуса", в июле 2015 года перешел в "Нью-Йорк Сити", выступающий в MLS (высшая футбольная лига США и Канады). Контракт 37-летнего итальянца с клубом рассчитан еще на один год.

"Пока я еще не решил, чем займусь после завершения карьеры. Мне нужно подумать, что будет лучше для меня — стать тренером, директором клуба и кем-либо еще. Пока я не знаю, когда завершу карьеру, у меня еще год по контракту с "Нью-Йорком", так что посмотрим, как я буду чувствовать себя в конце сезона. Но я чувствую, что это произойдет скоро. Конечно, я бы хотел отыграть еще десяток лет, потому что получаю от этого удовольствие, играть в футбол – лучшее, что я умею", – приводит слова Пирло Football Italia со ссылкой на L"Equipe.

"Но приходит время, когда нужно спросить себя: остаюсь ли я одним из лучших или являюсь одним из многих. Мне это не нравится. Лучше принять решение об уходе самому, а не когда тебе об этом скажут другие. Считал ли я себя когда-нибудь лучшим игроком в мире? Нет, я никогда так не думал. Быть номером один у себя в голове и на поле – это одно, но считать себя номером один и говорить, что ты лучше всех остальных, мне никогда не нравилось. Меня это не интересует. Важнее быть лучшим для себя самого и для команды", — добавил Пирло.

Большую часть карьеры Пирло выступал за "Милан" и "Ювентус", в составе которых шесть раз становился чемпионом Италии, дважды завоевывал Кубок Италии и столько же раз выигрывал Лигу чемпионов. В составе сборной Италии хавбек становился чемпионом мира и вице-чемпионом Европы, а также бронзовым призером Олимпиады-2006 в Афинах и Кубка конфедераций-2013 в Бразилии.