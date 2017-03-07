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    Пирло не исключает, что текущий сезон может стать для него последним

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    Полузащитник "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло отметил, что еще не решил, чем займется после завершения карьеры, не исключено, что будет работать тренером.
    Игрок сборной Италии Андреа Пирло. Архивное фото
    RIA News Мария Плотникова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Победитель чемпионата мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии полузащитник Андреа Пирло намекнул, что текущий сезон может стать последним в его спортивной карьере, сообщает Р-Спорт.

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    Пирло, с 2011 года защищавший цвета "Ювентуса", в июле 2015 года перешел в "Нью-Йорк Сити", выступающий в MLS (высшая футбольная лига США и Канады). Контракт 37-летнего итальянца с клубом рассчитан еще на один год.

    "Пока я еще не решил, чем займусь после завершения карьеры. Мне нужно подумать, что будет лучше для меня — стать тренером, директором клуба и кем-либо еще. Пока я не знаю, когда завершу карьеру, у меня еще год по контракту с "Нью-Йорком", так что посмотрим, как я буду чувствовать себя в конце сезона. Но я чувствую, что это произойдет скоро. Конечно, я бы хотел отыграть еще десяток лет, потому что получаю от этого удовольствие, играть в футбол – лучшее, что я умею", – приводит слова Пирло Football Italia со ссылкой на L"Equipe.

    "Но приходит время, когда нужно спросить себя: остаюсь ли я одним из лучших или являюсь одним из многих. Мне это не нравится. Лучше принять решение об уходе самому, а не когда тебе об этом скажут другие. Считал ли я себя когда-нибудь лучшим игроком в мире? Нет, я никогда так не думал. Быть номером один у себя в голове и на поле – это одно, но считать себя номером один и говорить, что ты лучше всех остальных, мне никогда не нравилось. Меня это не интересует. Важнее быть лучшим для себя самого и для команды", — добавил Пирло.

    Большую часть карьеры Пирло выступал за "Милан" и "Ювентус", в составе которых шесть раз становился чемпионом Италии, дважды завоевывал Кубок Италии и столько же раз выигрывал Лигу чемпионов. В составе сборной Италии хавбек становился чемпионом мира и вице-чемпионом Европы, а также бронзовым призером Олимпиады-2006 в Афинах и Кубка конфедераций-2013 в Бразилии.

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