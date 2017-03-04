В юношеском и любительском футболе введено правило временного удаления

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил правило о временном удалении (sin bins) игрока в юношеском и любительском футболе, а также в футболе для людей с инвалидностью, сообщается на официальном сайте организации.

Как сообщается, правило о временном удалении может быть применено в случаях, когда футболист "прерывает перспективную атаку" в собственной штрафной площади, но при этом есть "явная попытка сыграть в мяч".

IFAB ранее принял изменение в правилах, которое отменило "тройное наказание" (удаление, пенальти и дисквалификация игрока) в подобных ситуациях, заменив удаление желтой карточкой.

Также в рамках эксперимента IFAB утвердил на данном уровне введение обратных замен — повторного выхода на поле игрока, который уже ранее был заменен.

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