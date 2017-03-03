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    Более 40% любителей футбола против проведения ЧМ-2018 в РФ - опрос

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    Как показывают данные опроса Transparency Internationa, среди недовольных лидируют Ирландия (71%), Нидерланды (69%), Великобритания и Швеция (по 68%). Больше всего проведение ЧМ-2018 поддерживают в самой России - 89% опрошенных.
    Подготовка в РФ к Чемпионату мира по футболу-2018
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International провела исследование на тему доверия болельщиков в ФИФА и их отношение к проведению ЧМ-2018 в России, сообщает сайт champion.com.ua.

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    Так, 43% опрошенных людей по всему миру выступили против России в качестве организатора турнира, 39% — одобрили выбор, 18% — не определились.

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    Среди недовольных лидируют Ирландия (71%), Нидерланды (69%), Великобритания и Швеция (по 68%). В США 47% болельщиков не поддержали Россию.

    Среди тех, кто одобряет, лидирует сама Россия (89%), за которой следуют Колумбия (57%) и ЮАР (56%).

    Также, по данным исследования, ФИФА не доверяют 53% болельщиков, 32% — доверяют, 15% — не определились.

    ЧМ-2018 должен пройти в России с 14 июня по 15 июля. Ранее сообщалось, что глава Джанни Инфантино ФИФА призвал не бойкотировать ЧМ-2018 по футболу в России

    В конце мая 2015 года стало известно, что в Цюрихе по подозрению в коррупции были арестованы несколько высокопоставленных чиновников ФИФА, еще ряду чиновников были предъявлены обвинения. Обвинения включают в себя также мошенничество, рэкет и отмывание денег. Позже в числе фигурантов дела оказался аргентинский бизнесмен Алехандро Бурсако, который является президентом аргентинской телевизионной и радиовещательной компании.

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