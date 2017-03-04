наверх
04.03.201702:36
Курсы валют НБУ
  • EUR28.48- 0.15
  • USD27.09- 0.09
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Система видеопомощи судьям может появиться на ЧМ-2018 по футболу в РФ

    (обновлено: )4
    Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино отметил, что "использование видеоповторов не обеспечивает полного совершенства принятия решений, но не имеет негативных моментов".
    Джанни Инфантино. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Система видеопомощи арбитрам неплохо зарекомендовала себя на клубном чемпионате мира, поэтому ее применение на чемпионате мира 2018 года в России вполне реально, считает глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

    Презентация талисмана ЧМ-2018 по футболу
    Оргкомитет "Россия-2018" | Перейти в фотобанк
    Волк Забивака - талисман ЧМ-2018 по футболу в России

    Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) согласился на тестовое использование системы видеопомощи в прошлом году.

    "Мы получили сигналы, которые обнадеживают. У нас были технические сложности, но они связаны с обучением судей. Поэтому введение видеоповторов на чемпионате мира вполне реально, учитывая опыт клубного чемпионата мира в Японии в декабре. Для лучших судей это не составило больших проблем, они быстро научились пользоваться этой системой", — приводит слова Инфантино агентство Рейтер.

    "Использование видеоповторов не обеспечивает полного совершенства принятия решений, но не имеет негативных моментов. Всякий раз, когда эта система используется, вы знаете, что будет принято верное решение", —  добавил глава ФИФА.

    Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, игры состоятся в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Владимир Гройсман
    Насирову вручили подозрение, у него инфаркт
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа