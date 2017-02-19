"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Блэкберном"

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. "Манчестер Юнайтед" на выезде одержал волевую победу над "Блэкберном" в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Воскресная игра в Блэкберне завершилась победой "МЮ" со счетом 2:1. На гол Дэнни Грэма (17-я минута) гости ответили точными ударами Маркуса Рэшфорда (27) и Златана Ибрагимовича (75).

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" стали соперниками по четвертьфиналу финала Кубка Англии, сообщается на официальном сайте турнира.

Жеребьевка четвертьфинальных матчей, которые будут сыграны 10-13 марта, состоялась в воскресенье в Блэкберне.

Остальные пары выглядят следующим образом:

"Мидлсбро" — "Манчестер Сити"/"Хаддерсфилд Таун",

"Тоттенхэм" — "Миллуолл",

"Саттон Юнайтед"/"Арсенал" — "Линкольн Сити".

Ранее сообщалось, что нападающий ФК "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни побил рекорд по количеству забитых голов. Забив 250 голов со штрафного, он побил рекорд Бобби Чарльтона.