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    "Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Блэкберном"

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    Воскресная игра в Блэкберне завершилась победой "МЮ" со счетом 2:1. На гол Дэнни Грэма (17-я минута) гости ответили точными ударами Маркуса Рэшфорда (27) и Златана Ибрагимовича (75).
    Игроки ФК Манчестер Сити. Архивное фото
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. "Манчестер Юнайтед" на выезде одержал волевую победу над "Блэкберном" в матче 1/8 финала Кубка Англии.

    Невозможный гол Ибрагимовича в матче с Ливерпулем. Видео
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    "Невозможный" гол Ибрагимовича в матче с "Ливерпулем"

    Воскресная игра в Блэкберне завершилась победой "МЮ" со счетом 2:1. На гол Дэнни Грэма (17-я минута) гости ответили точными ударами Маркуса Рэшфорда (27) и Златана Ибрагимовича (75).

    "Манчестер Юнайтед" и "Челси" стали соперниками по четвертьфиналу финала Кубка Англии, сообщается на официальном сайте турнира.

    Жеребьевка четвертьфинальных матчей, которые будут сыграны 10-13 марта, состоялась в воскресенье в Блэкберне.

    Остальные пары выглядят следующим образом:

    "Мидлсбро" — "Манчестер Сити"/"Хаддерсфилд Таун",

    "Тоттенхэм" — "Миллуолл",

    "Саттон Юнайтед"/"Арсенал" — "Линкольн Сити".

    Ранее сообщалось, что нападающий ФК "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни побил рекорд по количеству забитых голов. Забив 250 голов со штрафного, он побил рекорд Бобби Чарльтона.

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