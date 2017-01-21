Руни стал новым рекордсменом "Манчестер Юнайтед" по числу забитых голов

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Нападающий ФК "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни побил рекорд по количеству забитых голов. Забив 250 голов со штрафного, он побил рекорд Бобби Чарльтона. Об этом сообщает "Сегодня".

Таким образом, сегодняшний матч в Сток-он-Тренте завершился со счетом 1:1. На 19-й минуте Хуан Мата отправил мяч в свои ворота, но Руни в компенсированное время матча прямым ударом со штрафного сравнял счет.

Таким образом, 31-летний нападающий стал новым рекордсменом клуба по числу голов. Руни обошел прежнего рекордсмена Бобби Чарльтона (249), рекорд которого держался с 70-х годов прошлого века.

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