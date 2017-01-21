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    Руни стал новым рекордсменом "Манчестер Юнайтед" по числу забитых голов

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    Уэйн Руни стал новым рекордсменом клуба по числу голов. Он обошел прежнего рекордсмена Бобби Чарльтона (249), рекорд которого держался с 70-х годов прошлого века.
    Игрок сборной Англии Уэйн Руни радуется забитому мячу.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Нападающий ФК "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни побил рекорд по количеству забитых голов. Забив 250 голов со штрафного, он побил рекорд Бобби Чарльтона. Об этом сообщает "Сегодня".

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    Таким образом, сегодняшний матч в Сток-он-Тренте завершился со счетом 1:1. На 19-й минуте Хуан Мата отправил мяч в свои ворота, но Руни в компенсированное время матча прямым ударом со штрафного сравнял счет.

    Таким образом, 31-летний нападающий стал новым рекордсменом клуба по числу голов. Руни обошел прежнего рекордсмена Бобби Чарльтона (249), рекорд которого держался с 70-х годов прошлого века.

    Ранее сообщалось, что многократная победительница всероссийских соревнований по силовому многоборью, мастер спорта по пауэрлифтингу Оксана Кошелева в 20-градусный мороз сдвинула с места два трамвайных вагона весом около 42 тонн. Спортсменка протащила их по рельсам несколько метров.

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