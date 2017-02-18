Украинец Долгополов вышел в финал теннисного турнира в Буэнос-Айресе

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Украинец Александр Долгополов вышел в финал теннисного турнира в Буэнос-Айресе.

Согласно информации, призовой фонд соревнований составляет почти 550 тысяч долларов.

Украинский теннисист в полуфинале обыграл четвертую ракетку турнира испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 7:5, 6:2, сообщает Р-Спорт.

В финале турнира с Долгополовым будет соревноваться либо аргентинец Карлос Берлок, либо первый номер посева японец Кэй Нисикори.

Ранее сообщалось, что украинец Александр Долгополов пробился в полуфинал теннисного турнира в Буэнос-Айресе. В четвертьфинале он обыграл австрийца Геральда Мельцера со счетом 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час 21 минуту.