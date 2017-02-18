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    Украинец Долгополов вышел в финал теннисного турнира в Буэнос-Айресе

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    Украинский теннисист в полуфинале обыграл четвертую ракетку турнира испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 7:5, 6:2. Призовой фонд соревнований составляет почти 550 тысяч долларов.
    Украинский теннисист Александр Долгополов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Украинец Александр Долгополов вышел в финал теннисного турнира в Буэнос-Айресе.

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    Согласно информации, призовой фонд соревнований составляет почти 550 тысяч долларов.

    Украинский теннисист в полуфинале обыграл четвертую ракетку турнира испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 7:5, 6:2, сообщает Р-Спорт.

    В финале турнира с Долгополовым будет соревноваться либо аргентинец Карлос Берлок, либо первый номер посева японец Кэй Нисикори.

    Ранее сообщалось, что украинец Александр Долгополов пробился в полуфинал теннисного турнира в Буэнос-Айресе. В четвертьфинале он обыграл австрийца Геральда Мельцера со счетом 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час 21 минуту.

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