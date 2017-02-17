Долгополов пробился в 1/4 финала теннисного турнира в Буэнос-Айресе

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Украинский теннисист Александр Долгополов вышел в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе, призовой фонд которого превышает 540 тысяч долларов.

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Долгополов в матче второго круга переиграл вторую ракетку соревнований уругвайца Пабло Куэваса со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Во втором сете украинец уступал на тай-брейке со счетом 1:4, но смог выиграть шесть розыгрышей подряд, включая два на подаче соперника.

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В 1 /4 финала турнира Долгополов сыграет с победителем матча между австрийцем Геральдом Мельцером и аргентинцем Гуидо Андреоцци.