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    Долгополов пробился в 1/4 финала теннисного турнира в Буэнос-Айресе

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    Александр Долгополов в матче второго круга переиграл вторую ракетку соревнований уругвайца Пабло Куэваса. В 1/4 финала турнира украинец сыграет с победителем матча между австрийцем Геральдом Мельцером и аргентинцем Гуидо Андреоцци.
    Украинский теннисист Александр Долгополов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Украинский теннисист Александр Долгополов вышел в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе, призовой фонд которого превышает 540 тысяч долларов.

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    Долгополов в матче второго круга переиграл вторую ракетку соревнований уругвайца Пабло Куэваса со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Во втором сете украинец уступал на тай-брейке со счетом 1:4, но смог выиграть шесть розыгрышей подряд, включая два на подаче соперника.

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    В 1 /4 финала турнира Долгополов сыграет с победителем матча между австрийцем Геральдом Мельцером и аргентинцем Гуидо Андреоцци.

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