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    Украинский теннисист Долгополов вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе

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    Александр Долгополов в четвертьфинале обыграл австрийца Геральда Мельцера со счетом 7:5, 6:4. В полуфинале украинец встретится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (4-й номер посева).
    Украинский теннисист Александр Долгополов. Архивное фото
    Associated Press Shizuo Kambayashi

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Украинец Александр Долгополов пробился в полуфинал теннисного турнира в Буэнос-Айресе, призовой фонд которого составляет почти 550 тысяч долларов.

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    Долгополов в четвертьфинале обыграл австрийца Геральда Мельцера со счетом 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час 21 минуту.

    В полуфинале украинский спортсмен встретится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (4-й номер посева).

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    Напомним, Александр Долгополов вышел в 1/4 финала турнира, обыграв вторую ракетку соревнований уругвайца Пабло Куэваса. 

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