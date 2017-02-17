Украинский теннисист Долгополов вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Украинец Александр Долгополов пробился в полуфинал теннисного турнира в Буэнос-Айресе, призовой фонд которого составляет почти 550 тысяч долларов.

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Долгополов в четвертьфинале обыграл австрийца Геральда Мельцера со счетом 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час 21 минуту.

В полуфинале украинский спортсмен встретится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (4-й номер посева).

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Напомним, Александр Долгополов вышел в 1/4 финала турнира, обыграв вторую ракетку соревнований уругвайца Пабло Куэваса.