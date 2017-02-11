Украинские легкоатлетки завоевали "золото" на соревнованиях во Франции

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Четыре украинские спортсменки завоевали золотые медали на международных соревнованиях по легкой атлетике Meeting Féminin du Val d`Oise, которые прошли 9 февраля во Франции.

Об этом сообщается на сайте Федерации легкой атлетики Украины.

Согласно сообщению, Ольга Земляк победила в беге на дистанцию 400 м, Ольга Ляхова – на дистанции 800 м, Анна Плотицина – на дистанции 60 м с препятствиями, а Юлия Чумаченко выиграла "золото" в прыжках в высоту.

Украинка Ольга Бибик финишировала второй на дистанции 400 м, также второе место заняла Марина Килипко (прыжки с шестом 4,4 м).

Ранее сообщалось, что членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстановят минимум до ноября 2017 года, в связи с чем спортсмены из России пропустят чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет в Лондоне в конце лета.