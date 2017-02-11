наверх
11.02.201717:32
Курсы валют НБУ
  • EUR28.90+ 0.19
  • USD27.03+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Украинские легкоатлетки завоевали "золото" на соревнованиях во Франции

    (обновлено: )11
    Как сообщается, Ольга Земляк одержала победу в беге на дистанцию 400 м, Ольга Ляхова – на дистанции 800 м, Анна Плотицина – на дистанции 60 м с препятствиями, а Юлия Чумаченко выиграла "золото" в прыжках в высоту.
    Ольга Ляхова
    Федерации легкой атлетики Украины

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Четыре украинские спортсменки завоевали золотые медали на международных соревнованиях по легкой атлетике Meeting Féminin du Val d`Oise, которые прошли 9 февраля во Франции.

    Прыгун с трамплина попал в больницу после прыжка на 200 метров
    Канал ski90123asevgisback в Youtube
    Опасное приземление: спортсмен упал, прыгнув с трамплина на 200 метров

    Об этом сообщается на сайте Федерации легкой атлетики Украины.

    Согласно сообщению, Ольга Земляк победила в беге на дистанцию 400 м, Ольга Ляхова – на дистанции 800 м, Анна Плотицина – на дистанции 60 м с препятствиями, а Юлия Чумаченко выиграла "золото" в прыжках в высоту.

    Украинка Ольга Бибик финишировала второй на дистанции 400 м, также второе место заняла Марина Килипко (прыжки с шестом 4,4 м).

    Ранее сообщалось, что членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстановят минимум до ноября 2017 года, в связи с чем спортсмены из России пропустят чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет в Лондоне в конце лета.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Онищенко
    Онищенко: новая партия компромата
    Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" на территории научно-тренировочного центра 96-ой зенитно-ракетной бригады Воздушного командования "Центр"
    Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе