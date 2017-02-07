IAAF оставила российских легкоатлетов без чемпионата мира

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстановят минимум до ноября 2017 года, в связи с чем спортсмены из России пропустят чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет в Лондоне в конце лета.

В ноябре 2015 года IAAF временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) после того, как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил.

В понедельник после заседания совета IAAF глава рабочей группы по восстановлению членства ВФЛА Руне Андерсен сообщил, что членство ВФЛА еще не восстановлено, и для этого организация должна проделать работу в рамках дорожной карты. Он уточнил, что о восстановлении не имеет смысла говорить до ноября — срока, когда, возможно, будет восстановлено в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), сообщает "Р-Спорт".

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что нужно спокойнее относиться к решениям IAAF по вопросу восстановления членства ВФЛА, не уходить в эмоции, происходящее сейчас является следствием отсутствия четких критериев.

"Надо спокойно относиться к этому (решению), не уходить в эмоции. А если не согласны, пытаться решать все в правовом поле. Здесь много из серии, когда нам говорят, что вы проделали очень большую работу, но многое еще предстоит сделать. Это происходит, когда нет четких критериев, четких регламентных вещей. Многое скрыто за дверями президиумов и исполкомов. Крайне сложно что-то сделать", – сказал Мутко по телефону.

На данный момент россияне могут принять участие в международных турнирах как нейтральные атлеты при условии подачи в IAAF соответствующих индивидуальных заявок и их одобрения со стороны ассоциации. При этом каждая индивидуальная заявка российских спортсменов также должна быть одобрена ВФЛА.