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    Опасное приземление: спортсмен упал, прыгнув с трамплина на 200 метров

    (обновлено: )201
    Австрийский спортсмен Грегор Шлиренцауэр, представляющий прыжки на лыжах с трамплина, травмировался после прыжка в 201 метр на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.
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    Сообщается, что прыгун не получил серьезных травм. У него диагностировано повреждение колена, синяки на груди и бедре, однако его направили на дальнейшее обследование в Инсбрук.

    Ранее полузащитник футбольного клуба "Халл Сити" Райан Мэйсон был серьезно травмирован во время матча в рамках 22-го тура чемпионата Англии с "Челси". Мэйсон во время игры столкнулся с защитником соперников Гари Кэйхиллом, получив травму. Футболиста госпитализировали в больницу Святой Марии. У спортсмена диагностирован перелом черепа со смещением костей и кровоизлияние в мозг.

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