Опасное приземление: спортсмен упал, прыгнув с трамплина на 200 метров

Сообщается, что прыгун не получил серьезных травм. У него диагностировано повреждение колена, синяки на груди и бедре, однако его направили на дальнейшее обследование в Инсбрук.

Ранее полузащитник футбольного клуба "Халл Сити" Райан Мэйсон был серьезно травмирован во время матча в рамках 22-го тура чемпионата Англии с "Челси". Мэйсон во время игры столкнулся с защитником соперников Гари Кэйхиллом, получив травму. Футболиста госпитализировали в больницу Святой Марии. У спортсмена диагностирован перелом черепа со смещением костей и кровоизлияние в мозг.