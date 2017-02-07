Рада приняла закон об антидопинговом контроле в спорте

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Верховная Рада приняла правительственный закон об антидопинговом контроле в спорте.

Документом устанавливается, что организация и осуществление допинг-контроля в спорте возлагаются на Национальный антидопинговый центр Украины, который является специализированным государственным учреждением.

Центр, в частности, утверждает антидопинговые правила; обеспечивает соблюдение международных стандартов в антидопинговой деятельности; обеспечивает проведение исследований, связанных с определением запрещенных веществ; выдает разрешения на терапевтическое использование запрещенных веществ; составляет ежегодный план тестирований и проводит такие тестирования.

Финансирование Национального антидопингового центра осуществляется за счет средств государственного бюджета, других источников, не запрещенных законодательством.

Тестирование проводится Центром и/или другой антидопинговой организацией, определенной в соответствии с требованиями Конвенции. Анализ допинг-проб спортсменов проводится в лабораториях допинг-контроля, аккредитованных в соответствии с требованиями Конвенции.

Также в законе говорится о Национальной антидопинговой лаборатории, которая образуется в форме публичного акционерного общества с соответствующим названием, 100% акций которого принадлежит государству.

Законом предусмотрено, что тестированию подлежат спортсмены, которые участвуют в спортивных соревнованиях или проходят подготовку к ним, независимо от возраста, уровня мастерства и места пребывания.

Санкции за нарушение антидопинговых правил и порядок их применения определяются согласно Конвенции и антидопинговым правилам.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме статьи 4 (Национальная антидопинговая лаборатория) и пунктов 3, 7 и 9 части второй статьи 5 (о функциях Наблюдательного совета антидопингового контроля), которые вступают в силу с 1 января 2027 года.

До 1 января 2020 года правительство должно обеспечить лабораторию антидопингового контроля помещением в соответствии с Международным стандартом для лабораторий; до 1 января 2027 года — обеспечить создание публичного акционерного общества "Национальная антидопинговая лаборатория" на базе лаборатории антидопингового контроля Национального антидопингового центра.

Напомним, 31 января на заседании исполкома Федерации легкой атлетики Украины было рассмотрено дело Людмилы Оляновской о нарушении ею антидопинговых правил. Согласно решению Федерации легкой атлетики Украины, спортсменке запрещено принимать любое участие в соревнованиях и мероприятиях по легкой атлетике в течение четырех лет.