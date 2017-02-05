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    Украинский дуэт Назаровой и Никитина выиграл "золото" Универсиады

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    Второе место и серебряные медали завоевали Софья Евдокимова и Егор Базин из России с результатом 156,96 балла, третье - Шари Кох и Кристиан Нойчтерн из Германии - 154 балла ровно.
    Украинцы Александра Назарова и Максим Никитин на Универсиаде
    Facebook НОК Украины

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В Алматы (Казахстан) завершились соревнования фигуристов в танцах на льду в рамках Универсиады, где золотые медали завоевали украинцы Александра Назарова и Максим Никитин, сообщает официальный сайт соревнований.

    Лучшие моменты финала юной украинской чемпионки на Australian Open. Видео
    Facebook НОК Украины
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    Украинский дуэт показал итоговый результат 165,62, балла. Пара лидировала после короткого танца, где показали результат 64,12 балла, а в субботу подтвердили свое первенство.

    Второе место и серебряные медали завоевали Софья Евдокимова и Егор Базин из России с результатом 156,96 балла, третье — Шари Кох и Кристиан Нойчтерн из Германии — 154 балла ровно. Таким образом, на счету сборной Украины уже 7 наград — 2 золота, 2 серебра и 3 бронзы. Команда занимает 7-е место в общем зачете Универсиады.

    Ранее сообщалось, что украинский сноубордист Тарас Бигус в четверг получил травму в ходе официальной тренировки перед соревнованиями Зимней Универсиады.

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