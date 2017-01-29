Лучшие моменты финала юной украинской чемпионки на Australian Open

В финале 14-летняя украинка, 11-й номер посева, со счетом 7:5, 1:6, 6:4 обыграла швейцарку. Костюк стала первой в истории представительницей Украины, одержавшей победу на Australian Open в одиночном разряде. В 2003 году в финале юниорского турнира участвовала Виктория Кутузова, но уступила чешке Барборе Стрыцовой.

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В 2014 году украинка Ангелина Калинина в дуэте с россиянкой Елизаветой Куличковой выиграли Australian Open среди юниоров в парном разряде.