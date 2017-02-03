"Райо Вальекано" позвал Зозулю обратно в клуб — СМИ

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Испанский "Райо Вальекано" предложил украинскому нападающему "Бетиса" Роману Зозуле вернуться в клуб, при этом дав ему гарантии безопасности, сообщает SportArena со ссылкой на издание AS España.

Зозуля перешел в "Райо Вальекано" на правах аренды из "Бетиса" во вторник. Фанаты "Райо", известные тем, что в значительной степени придерживаются левой идеологии, выступили против этого трансфера, настаивая на том, что украинец исповедует крайне-правые политические взгляды. Они выпустили заявление, в котором подчеркнули, что "не приветствуют фашистов и неонацистов". В результате руководство "Райо" приняло решение вернуть форварда в "Бетис". Поскольку Зозуля ранее был отзаявлен "Бетисом", нападающий не может принимать участия в играх за севильский клуб до конца сезона.

По данным издания, у нападающего есть время до понедельника, чтобы принять окончательное решение.

Если футболист не захочет возвращаться в "Райо Вальекано", то остаток сезона в испанской Примере Зозуля будет вынужден пропустить. Несмотря на то, что в некоторых странах трансферное окно остается по-прежнему открытым, украинец все равно не сможет выступать в составе новой команды, поскольку превысил лимит трансферов в этом сезоне.

Также сообщается, что против фанатов, которые выступили с обвинением в адрес украинца, будут открыты уголовные дела за принуждение игрока покинуть клуб.

В 2016 году Зозуля, переходя в "Бетис", прибыл на подписание контракта в футболке с гербом Украины. Один из испанских журналистов принял его за логотип праворадикальной организации и написал статью, где обвинил игрока в нацизме. Статья получила в Испании большую огласку. "Бетис" позднее добился удаления статьи. Зозуля неоднократно публично выражал свои политические предпочтения, поддерживая АТО в Донбассе.