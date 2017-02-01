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    Спорт

    Зозуля перешел в клуб второго дивизиона чемпионата Испании

    (обновлено: )74
    Для "Райо Вальекано" Роман Зозуля стал уже четвертым новичком за день. Ранее команду также пополнили бывший хавбек "Уигана" Жорди Гомес и малоизвестные защитники Серхио Чика и Даниэль Рамос.
    Роман Зозуля. Архивное фото
    Dniprograd.org

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Украинский форвард Роман Зозуля перебрался в "Райо Вальекано", сообщает официальный сайт клуба испанской Примеры.

    "Райо Вальекано" арендовал Зозулю у севильского "Бетиса" до конца сезона. О наличии у "Райо Вальекано" права выкупа украинца информации пока нет.

    Дебютировать в новой команде Зозуля может уже 5 февраля в матче Сегунды против Альмерии, отмечает SportArena.

    Для "Райо Вальекано" Зозуля стал уже четвертым новичком за день. Ранее команду также пополнили бывший хавбек "Уигана" Жорди Гомес и малоизвестные защитники Серхио Чика и Даниэль Рамос.

    После 23-х туров в Сегунде в активе "Райо Вальекано" 25 очков и 17-е место в турнирной таблице.

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    Напомним, в августе 2016 года Зозуля подписал с севильским "Бетисом" соглашение сроком на три года и перешел в новую команду на правах свободного агента, так как ранее расторг контракт с "Днепром".

    Роман Зозуля начал карьеру в 2006 году в киевском "Динамо", откуда в 2011 году перешел в "Днепр". В конце минувшего сезона нападающий получил дисквалификацию на полгода за то, что ударил арбитра после ответного матча полуфинала Кубка Украины с луганской "Зарей" (0:2)

    На чемпионате Европы-2016 во Франции Зозуля играл за сборную Украины во всех трех матчах группового этапа.

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