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    Спорт

    ФИФА разрешила Матипу играть за "Ливерпуль"

    (обновлено: )14
    Согласно информации, ФИФА отклонила все обвинения против клуба и Матипа. Теперь Матип может сыграть в ближайшем матче "Ливерпуля" - в субботу в рамках чемпионата Англии "красные" примут "Суонси Сити".
    Логотип ФИФА
    REUTERS Ruben Sprich

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. ФИФА дала разрешение камерунскому футболисту Жоэлю Матипу выступать за "Ливерпуль" на Кубке африканских наций. Об этом говорится на сайте английского футбольного клуба, сообщает Р-Спорт.

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    Ранее сообщалось, что камерунский защитник стал одним из семи игроков, которые отказались играть за сборную Камеруна на Кубке африканских наций 2017 года. В ФИФА была подана жалоба от имени Федерации футбола Камеруна (FECAFOOT) с требованием отстранить футболистов, которые отказались играть за сборную, от игр за свои клубы на время проведения Кубка африканских наций. 

    "Все обвинения против клуба и Матипа были отклонены ФИФА. Клуб просил ФИФА разъяснить возможность участия Матипа в матчах, после жалобы FECAFOOT в ФИФА по поводу вызова игрока в сборную Камеруна на Кубок африканских наций. После решения ФИФА "Ливерпуль" может заявлять игрока на матчи", — сообщается в заявлении "Ливерпуля".

    Ранее сообщалось, что Совет Международной федерации футбола (ФИФА) на заседании в Цюрихе одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд.

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