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Француз выиграл "Дакар"-2017 в зачете внедорожников

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Согласно информации, Петерансель в 13-й раз в карьере стал победителем в ралли-марафоне "Дакар" - шесть раз в зачете мотоциклистов и семь раз - в зачете внедорожников.
Французский пилот команды Peugeot Стефан Петерансель
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Француз Стефан Петерансель из команды Peugeot одержал победу в генеральной классификации ралли-рейда "Дакар"-2017 в Южной Америке, в зачете внедорожников, передает Р-Спорт.

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Француз в 13-й раз в карьере стал победителем в ралли-марафоне "Дакар" — шесть раз в зачете мотоциклистов и семь раз — в зачете внедорожников. Команда Peugeot во второй раз в своей истории заняла весь пьедестал почета в зачете внедорожников.

Ранее сообщалось, что организаторы отменили девятый этап ралли-рейда "Дакар"-2017 из-за "гигантского оползня". Девятый этап со спецучастком протяженностью в 406 километров должен был пройти между аргентинскими городами Сальта и Чилесито.

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