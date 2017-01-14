Француз выиграл "Дакар"-2017 в зачете внедорожников

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Француз Стефан Петерансель из команды Peugeot одержал победу в генеральной классификации ралли-рейда "Дакар"-2017 в Южной Америке, в зачете внедорожников, передает Р-Спорт.

Француз в 13-й раз в карьере стал победителем в ралли-марафоне "Дакар" — шесть раз в зачете мотоциклистов и семь раз — в зачете внедорожников. Команда Peugeot во второй раз в своей истории заняла весь пьедестал почета в зачете внедорожников.

Ранее сообщалось, что организаторы отменили девятый этап ралли-рейда "Дакар"-2017 из-за "гигантского оползня". Девятый этап со спецучастком протяженностью в 406 километров должен был пройти между аргентинскими городами Сальта и Чилесито.