Шестой этап ралли-рейда "Дакар" отменен из-за погоды

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Шестой этап гонки ралли-рейда "Дакар" было решено отменить из-за плохих погодных условий, сообщается в пресс-релизе организаторов ралли, информирует Р-Спорт.

"Решение было объявлено на вечернем брифинге, поскольку часть гоночных экипажей продолжала к тому времени находиться на трассе, а выслать к ним спецтехнику для эвакуации из-за погоды было невозможно, равно как и подготовить часть гоночного каравана к следующему соревновательному дню. К тому же трасса шестого этапа из-за пришедших в Боливию дождей оказалась практически непригодной для гонки. Таким образом, спортсменов ждут два дня отдыха подряд: 7 и 8 января", — говорится в пресс-релизе.

Шестой этап должен был пройти между боливийскими городами Оруро и Ла-Пас и составить 786 км.

Напомним, по итогам пятого этапа зачет грузовиков возглавил голландец Жерар де Рой на Iveco. Вторую позицию занимает гонщик "КАМАЗ-мастер" Эдуард Николаев. В зачете квадроциклов лидирует француз Симон Витсу, а вторым идет россиянин Сергей Карякин.

Как сообщалось ранее, в Украине в эти дни также сильно ухудшились погодные условия.