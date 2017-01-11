Организаторы отменили девятый этап "Дакара"

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Организаторы отменили девятый этап ралли-рейда "Дакар"-2017 из-за "гигантского оползня", сообщает AFP.

Девятый этап со спецучастком протяженностью в 406 километров должен был пройти в среду между аргентинскими городами Сальта и Чилесито.

Смотрите также: Фотоитоги 10 января: разрушенный памятник полякам, снегопады в Стамбуле, "Золотой глобус"

Этап отменен "в связи с мощными оползнями, которые были вызваны ливневыми дождями и грозами", говорится в сообщении Р-Спорт.

Напомним, "Дакар"-2017 проходит в Парагвае, Боливии и Аргентине и завершится 14 января в Буэнос-Айресе. В субботу, 7 января, организаторы отменили шестой этап гонки. Решение было принято из-за плохих погодных условий. Он должен был пройти между боливийскими городами Оруро и Ла-Пас и составить 786 км.