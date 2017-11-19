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    Общество

    Избиение и переезды. Грузинский журналист о депортации из Украины

    (обновлено: )24410
    По словам Тамаза Шавшишвили, к нему в квартиру ворвались 15 спецназовцев, избили ногами и увезли в неизвестном направлении. Он добавил, что получил трехлетнюю депортацию.
    Флаг Грузии
    REUTERS David Mdzinarishvili

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Депортированные из Украины граждане Грузии, среди которых журналист телекомпании "Рустави 2", вернулись на родину на пароме, это событие транслировали грузинские телеканалы.

    Ранее пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила, что правоохранители выдворили из страны восемь граждан Грузии, деятельность которых противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины. Пресс-служба МВД Украины сообщила, что часть из выдворенных грузин являются криминальными авторитетами, они подозреваются в причастности к вымогательствам, угонам транспортных средств и квартирным кражам.

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    Вместе с этим бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил в пятницу, что в Киеве из дома похитили грузинского журналиста Тамаза Шавшишвили. Члены семей депортированных из Украины восьми граждан Грузии три дня ждали их на родине, не имея информации о местонахождении своих родных.

    Появились кадры похищения грузинского журналиста в центре Киева. Видео
    PatriotofUA/Youtube
    Появились кадры похищения грузинского добровольца в центре Киева

    "Пятнадцать спецназовцев с автоматами в руках ворвались ко мне в квартиру, ударили в лицо пистолетом, затем избили ногами, заклеили глаза скотчем и увезли в неизвестное направление",- заявил Шавшишвили журналистам грузинских телекомпаний, которые встретили его в порту города Поти.

    Журналист рассказал, что после многочисленных переездов и смены транспорта, он оказался в вертолете, а затем вместе с другими гражданами — в пароме. По словам Шавшишвили, он получил трехлетнюю депортацию, хотя имел право на проживание и работу на территории Украины. Ему не известны причины, из-за которых его выдворили из страны.

    "Рустави 2" — самая рейтинговая оппозиционная телекомпания в Грузии, поддерживающая Саакашвили и его команду.

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