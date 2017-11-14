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    Общество

    В Одесской области нет вакцин от 4 смертельных болезней - власти

    (обновлено: )88
    Глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов заявил, что в области на четыре смертельных болезни вакцин вообще нет, и на четыре - в недостаточном количестве.
    Лаборатория по разработке вакцины. Архивное фото
    REUTERS Mike Segar

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов заявил, что в области отсутствуют четыре вакцины против смертельных болезней.

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    "Меня возмущает позиция министерства здравоохранения по обеспечению вакцинами и сыворотками. Они самостоятельно не способны почему-то обеспечить все население и не могут предоставить эту возможность в Одесской области. На четыре смертельных болезни вакцин вообще нет, и на четыре — в недостаточном количестве. Например, если завтра, не дай бог, вспышка ботулизма — из пяти человек, которые заболеют, четверо умрут", — цитирует Степанова пресс-служба областной администрации.

    Он отметил, что нет вакцин против дифтерии, гангрены, укусов каракурта и столбняка. По словам Степанова, на протяжении пяти месяцев Минздрав не поставляет необходимые вакцины и не дает разрешения местным властям ввезти их самостоятельно.

    По предварительным расчетам обладминистрации, для закупки иммунобиологических препаратов для экстренной профилактики ботулизма, дифтерии, гангрены, столбняка, бешенства, укусов змей и пауков нужно 5 миллионов гривен (около 190 тысяч долларов по курсу Нацбанка).

    Напомним, в  Министерстве здравоохранения Украины призвали население сразу сообщать об отсутствии тех или иных вакцин, а также лекарств в больницах.

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