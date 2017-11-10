ВМС Украины подняты по тревоге

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В поселке Дачное Одесской области происходит внеплановая проверка боеготовности части Военно-морских сил Украины, сообщили пресс-центре командования ВМС ВСУ, передает Радио свобода.

В связи с проверкой, полиция обратилась к гражданам с просьбой не волноваться.

"Морская пехота применяет боевую технику, выполняет стрельбы холостыми патронами", — сообщил советник главы управления Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк.

В пресс-центре командования ВМС Вооруженных сил Украины добавили, что одним из элементов отработки внезапных проверок является оповещение органов местной власти, в том числе через другие силовые ведомства, в частности, полицию.

Ранее начальник пресс-центра командования ВМС Украины Олег Чубук сообщал, что строительство инженерными подразделениями США оперативного центра ВМС Украины на военно-морской базе в Очакове не предполагает базирования флота других государств.