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    ВМС Украины подняты по тревоге

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    По словам советника главы управления Нацполиции Одесской области Руслана Форостяка, морская пехота применяет боевую технику, выполняет стрельбы холостыми патронами.
    Учения 137 отдельного батальона морской пехоты под Одессой. Архивное фото
    Facebook Министерства обороны Украины

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В поселке Дачное Одесской области происходит внеплановая проверка боеготовности части Военно-морских сил Украины, сообщили пресс-центре командования ВМС ВСУ, передает Радио свобода.

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    В связи с проверкой, полиция обратилась к гражданам с просьбой не волноваться.

    "Морская пехота применяет боевую технику, выполняет стрельбы холостыми патронами", — сообщил советник главы управления Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк.

    В пресс-центре командования ВМС Вооруженных сил Украины добавили, что одним из элементов отработки внезапных проверок является оповещение органов местной власти, в том числе через другие силовые ведомства, в частности, полицию.

    Ранее начальник пресс-центра командования ВМС Украины Олег Чубук сообщал, что строительство инженерными подразделениями США оперативного центра ВМС Украины на военно-морской базе в Очакове не предполагает базирования флота других государств.

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