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    Зима близко. Синоптик сообщила, когда в Украину придут холода

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    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые (194)

    (обновлено: )62401
    По словам синоптика Натальи Диденко, сначала похолодает в воскресенье, 12 ноября, но в понедельник снова потеплеет и уже с 14 ноября начнется достаточно уверенное похолодание, которое начнется с запада и севера Украины.
    Вид на Киев
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В Украине с ближайшего вторника, 14 ноября, существенно похолодает, предупреждает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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    Сначала похолодает в воскресенье, 12 ноября, но в понедельник снова потеплеет. Но уже с 14 ноября начнется достаточно уверенное похолодание, которое начнется с запада и севера Украины.

    По словам Диденко, 11 ноября потеплеет до 11 градусов, на западе похолодает до 7 градусов, на юге будет теплее — до 13.

    Ранее сообщалось, что в Киеве ожидался сильный ветер, а также осадки в виде мокрого снега с дождем

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