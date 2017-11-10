Зима близко. Синоптик сообщила, когда в Украину придут холода

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В Украине с ближайшего вторника, 14 ноября, существенно похолодает, предупреждает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Сначала похолодает в воскресенье, 12 ноября, но в понедельник снова потеплеет. Но уже с 14 ноября начнется достаточно уверенное похолодание, которое начнется с запада и севера Украины.

По словам Диденко, 11 ноября потеплеет до 11 градусов, на западе похолодает до 7 градусов, на юге будет теплее — до 13.

Ранее сообщалось, что в Киеве ожидался сильный ветер, а также осадки в виде мокрого снега с дождем