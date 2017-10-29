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    Общество

    Украина перешла на зимнее время

    (обновлено: )23
    Переход на летнее время ввели в Великобритании 1908 для экономии и рационального использования электроэнергии в течение суток. Сейчас более 110 стран мира переходят на летнее время.
    Перевод часов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Украина перешла на зимнее время. Перевод часов регламентирует постановление Кабмина от 13 мая 1995 №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины».

    Перевод часов. Архивное фото
    Украинское фото
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    "Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад", — говорится в постановлении.

    Переход на летнее время ввели в Великобритании 1908 для экономии и рационального использования электроэнергии в течение суток.

    В Украине эта практика осталась со времен СССР, где впервые начали переводить стрелки часов в 1981 году.

    В 2011 году Верховная Рада пыталась навсегда зафиксировать в Украине летнее время, но под давлением общественности принято постановление было отменено.

    Сейчас более 110 стран мира переходят на летнее время.

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