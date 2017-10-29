Украинцы переводят часы ночью в воскресенье

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Украина ночью 29 октября перейдет на зимнее время, украинцы переведут стрелки часов на час назад, после чего разница между Киевом и Москвой составит один час. Согласно информационному сообщению Министерства экономического развития Украины, жители переведут стрелки часов на час назад в 4.00 по местному времени.

Читайте также: Перевод часов отражается на самочувствии детей и стариков – эксперт

Украина переводит часы два раза в год, согласно постановлению Кабинета министров от 13 мая 1996 года. Хотя чиновники ранее и дискуссировали на предмет необходимости перевода времени, но все же старый порядок пока сохранили в силе. Традиционно Украина переходит на зимнее время в последнее воскресенье октября, а на летнее — в последнее воскресенье марта.

После предыдущего перехода на летнее время Киев и Москва в течение семи месяцев жили в одном времени. Теперь разница в один час снова вернется, причем в разных часовых поясах окажутся контролируемые Украиной территории и неподконтрольная ей часть Донбасса, живущая по московскому времени.

Практика перевода времени на зимнее время применяется во многих странах мира еще с начала прошлого века. Зимнее время является "астрономическим", а летнее время вводится для экономии электроэнергии.

Существуют также аргументы против перехода на летнее и зимнее время, в первую очередь они касаются негативного влияния на здоровье людей и малой доли искусственного освещения в общем энергопотреблении. Поэтому ряд стран уже отказались от сезонного перевода часов.

Москва и Киев формально находятся в одном часовом поясе. При этом в большинстве районов СССР с 1930 года действовало так называемое декретное время (поясное время плюс один час). При переходе на летнее время добавлялся еще час. В 1990 году Украинская, Молдавская и Белорусская ССР отменили у себя декретное время и "вернулись" в свой часовой пояс. Тогда впервые возникла разница во времени между Москвой и этими республиками.

В последний раз Киев и Москва меняли время 26 октября 2014 года. Тогда обе столицы синхронно переводили стрелки часов на час назад, сохраняя часовую разницу во времени. При этом исключением стала подконтрольная ополченцам часть территории Донбасса — там самопровозглашенные власти не стали переводить часы, уравнявшись с московским временем.

Теперь Россия и часть Донбасса больше не переводят стрелки часов, оставаясь в зимнем времени. Киев с переходом на летнее время в следующем году вернется в одно время с Москвой, а также с соседней Белоруссией, поскольку Минск живет по московскому времени.

Во втором (восточноевропейском) часовом поясе находится 95% территории Украины, тогда как Луганская и часть территорий Донецкой и Харьковской областей — в третьем поясе. То есть формально между Донбассом и Киевом должен быть час разницы.

В связи с переходом на зимнее время "Укрзализныця" предупредила пассажиров, которые запланировали поездки на этот день, быть внимательнее.

"В связи с переходом 29 октября в 4.00 по киевскому времени отменяется действие летнего времени, "Укрзализныця" откорректировала график движения пассажирских, пригородных и грузовых поездов. Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на ближайшие выходные, а также тем, кто будет встречать на вокзале гостей, стоит быть внимательными и своевременно проверить свои часы", — проинформировала компания.

В "Укрзализныце" сообщили, что об изменениях в графике курсирования поездов были проинформированы соседние страны.