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    Евросоюз изучает вопрос отмены летнего времени - СМИ

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    Еврокомиссия проверяет, насколько востребована отмена летнего времени. В настоящее время вопрос изучается с учетом всей имеющейся информации, пишут СМИ со ссылкой на представительницу ЕК.
    Перевод часов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Еврокомиссия изучает целесообразность отмены перехода на летнее время, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

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    "Еврокомиссия уже проверяет, насколько востребована отмена летнего времени. В настоящее время вопрос изучается с учетом всей имеющейся информации", — пишет газета со ссылкой на представительницу ЕК.

    Отмечается, что официальная информация по обсуждаемому вопросу появится, как только станут известны результаты оценки ЕК.

    Напомним, в ночь с субботы на воскресенье, 29 октября, Украина перейдет на зимнее время.

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    Украина переходит на летнее и зимнее время два раза в год — в октябре и марте.

    Переход на зимнее и летнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

    Так, переход на зимнее время в Украине происходит ежегодно в последнее воскресенье октября, на летнее – в последнее воскресенье марта.

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