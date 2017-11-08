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    Общество

    Замминистра юстиции Севостьянова вышла замуж

    (обновлено: )38012
    По информации СМИ, избранником заместителя министра юстиции Натальи Севостьяновой стал партнер известной юридической компании.
    Наталья Севостьянова с супругом
    Наталья Севостьянова, facebook

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова вышла замуж за партнера юридической компании Руслана Бернацкого.

    Об этом Таблоиду сообщили источники в "Народном Фронте".

    31-летняя Севостьянова фотографии с торжественного события в соцсетях не выкладывала. Подруги заместителя министра выложили фото, сделанные в гостинице "Fairmont", где предположительно прошло торжество.

    Избранник красавицы-политика Руслан Бернацкий был женат на известном киевском дизайнере Еленой Бернацкой, у них есть общая дочь. 

    Наталья Севостьянова, facebook
    Наталья Севостьянова с супругом
    Наталья Севостьянова, facebook
    Наталья Севостьянова с супругом
    Наталья Севостьянова, facebook
    Наталья Севостьянова с супругом

    Ранее сообщалось, что бывший глава Международного валютного фонда (МВФ) 68-летний Доминик Стросс-Кан, ушедший из политики после многочисленных секс-скандалов, женился на уроженке Марокко.

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