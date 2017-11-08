Замминистра юстиции Севостьянова вышла замуж

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова вышла замуж за партнера юридической компании Руслана Бернацкого.

Об этом Таблоиду сообщили источники в "Народном Фронте".

31-летняя Севостьянова фотографии с торжественного события в соцсетях не выкладывала. Подруги заместителя министра выложили фото, сделанные в гостинице "Fairmont", где предположительно прошло торжество.

Избранник красавицы-политика Руслан Бернацкий был женат на известном киевском дизайнере Еленой Бернацкой, у них есть общая дочь.

Наталья Севостьянова, facebook Наталья Севостьянова с супругом

Наталья Севостьянова, facebook Наталья Севостьянова с супругом

Наталья Севостьянова, facebook Наталья Севостьянова с супругом

Ранее сообщалось, что бывший глава Международного валютного фонда (МВФ) 68-летний Доминик Стросс-Кан, ушедший из политики после многочисленных секс-скандалов, женился на уроженке Марокко.