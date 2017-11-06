Украинские десантные войска изменят свое название в ноябре

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В ноябре Высокомобильные десантные войска ВСУ поменяют название на Десантно-штурмовые войска, сообщается на странице 79-й десантно-штурмовой бригады в Facebook.

"Определенные изменения будут и в элементах формы одежды, и атрибутики, однако главная миссия десантников — быть во всем первыми, быть лучшими, быть на острие событий и выполнять самые сложные задачи — все это остается актуальным для "крылатых пехотинцев", — написано в сообщении.

Как отметил командующий ВДВ ВСУ Михаил Забродский, меняются цели и принципы применения таких подразделений, а также их форма, которая "будет похожа на традиции подобных подразделений большинства стран мира".

"Береты и тельняшки цвета неба для десантников всех поколений останутся святыней, символом причастности к славному десантному братству. Это — история, традиции, которые никто не исключает, и никто не отрицает. Но уже вскоре десантники современного периода развития ВСУ, воины обновленных десантно-штурмовых войск, новое поколение защитников Украины будут другими", — рассказал Забродский.

Ранее командование Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины сообщило, что намерено заменить военнослужащим голубые береты на бордовые. Свое решение оно объяснило тем, что голубые береты используют лишь семь стран, включая Россию, а бордовые — 59 государств.