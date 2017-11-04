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    В небе над Украиной ожидается самый яркий и быстрый звездопад

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    Согласно информации, один из самых ярких звездопадов - метеорный дождь Леониды - можно будет наблюдать с 14 по 21 ноября, в том числе и в небе над Украиной.
    Метеоритный дождь
    Игорь Романов, facebook

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. В ноябре можно будет наблюдать один из самых ярких звездопадов этого года – метеорный дождь Леониды.

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    Явление можно будет наблюдать с 14 по 21 ноября, в том числе и в небе над Украиной. Пиковых значений метеорный дождь достигнет вечером 17 ноября, и лучшая активность ожидается в часы до рассвета 18 ноября, пишет The Telegraph.

    Этот звездопад считается самым быстрым. Частицы пыли с кометы 55P/Temple-Tuttle попадают в атмосферу Земли со скоростью 159 тыс. миль/час.

    Название "Леониды" он получил потому, что его радиант — точка на небе, из которой с точки зрения наблюдателя "падают" метеоры — находится в созвездии Льва.

    Ранее сообщалось, что 20 октября своего пика достиг звездопад Ориониды. Ориониды могут дать максимум 20 метеоров в час. В среднем звездопад дает около 15 метеоров в час. Поэтому Ориониды относят к средним по величине звездопадам.

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