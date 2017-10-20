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    Небывалый звездопад: где и когда можно его увидеть землянам

    (обновлено: )39310
    Наибольшее количество падающих метеоров можно будет наблюдать после полуночи и за пару часов до рассвета. Звездопад пройдет около созвездия Орион, его можно будет наблюдать в южном и северном полушариях.
    Метеоритный дождь
    Игорь Романов, facebook

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. В пятницу, 20 октября,  своего пика достигнет звездопад Ориониды, передают "Українські Новини".

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    REUTERS Jonathan Ernst
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    Ориониды могут дать максимум 20 метеоров в час. В среднем звездопад дает около 15 метеоров в час. Поэтому Ориониды относят к средним по величине звездопадам.

    Как отмечает издание, период активности звездопада начинается 2 октября, а заканчивается 7 ноября. Своего апогея звездопад достигает 20-21 октября.

    Наибольшее количество падающих метеоров можно будет наблюдать после полуночи и за пару часов до рассвета. Звездопад пройдет около созвездия Орион, его можно будет наблюдать в южном и северном полушариях.

    Звездопад Ориониды считается одним из самых красивых и ярких метеорных потоков. 

    Как пишет издание, в период звездопада Ориониды многие могут чувствовать эмоциональное напряжение. 

    Напомним, 8 октября, ночью можно было наблюдать зрелищный звездопад. Это был пик активности ежегодного метеорного потока, именуемого Дракониды. Начался он 6 октября и продлился до 10-го. 

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