Небывалый звездопад: где и когда можно его увидеть землянам

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. В пятницу, 20 октября, своего пика достигнет звездопад Ориониды, передают "Українські Новини".

Ориониды могут дать максимум 20 метеоров в час. В среднем звездопад дает около 15 метеоров в час. Поэтому Ориониды относят к средним по величине звездопадам.

Как отмечает издание, период активности звездопада начинается 2 октября, а заканчивается 7 ноября. Своего апогея звездопад достигает 20-21 октября.

Наибольшее количество падающих метеоров можно будет наблюдать после полуночи и за пару часов до рассвета. Звездопад пройдет около созвездия Орион, его можно будет наблюдать в южном и северном полушариях.

Звездопад Ориониды считается одним из самых красивых и ярких метеорных потоков.

Как пишет издание, в период звездопада Ориониды многие могут чувствовать эмоциональное напряжение.

Напомним, 8 октября, ночью можно было наблюдать зрелищный звездопад. Это был пик активности ежегодного метеорного потока, именуемого Дракониды. Начался он 6 октября и продлился до 10-го.