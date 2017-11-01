В Днепре суд отменил решение о переименовании улицы Героев Сталинграда

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КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Бабушкинский районный суд Днепра во вторник удовлетворил иск депутата от фракции "Оппозиционный блок" в горсовете Александра Сироты, который призвал пересмотреть распоряжение городского головы о переименовании улицы Героев Сталинграда на проспект Богдана Хмельницкого от 2015 года.

Соответствующий иск относительно распоряжения Галины Булавки "О переименовании топонимов города Днепропетровска" было подано в марте 2016 года. Сирота просил не отменить распоряжение полностью, а только в части, которая касается переименования улицы Героев Сталинграда.

Адвокат истца Ольга Бердышева сообщила, что данное распоряжение было принято на основании Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине".

"В том числе была переименована улица Героев Сталинграда. Иск был подан на том основании, что это название никак не связано ни с коммунистическим режимом, ни с именем Сталина. Название улице было дано как дань памяти жертв Сталинградской битвы, которая проходила с июля 1942-го по февраль 1943-го годов", — заявила она.

Против возвращения к старому названию "улица Героев Сталинграда" был Институт национальной памяти во главе с Владимиром Вятровичем.

Однако суд принял "решение о том, чтобы отменить решение в части о переименовании улицы Героев Сталинграда", добавила Бердышева.

В городском совете заявили о готовности оспорить решение Бабушкинского райсуда. По словам заместителя городского головы Днепра Александра Санжары, возврат к названию "улица Героев Сталинграда" невозможен, сообщает местное издание zabeba.li.

Текст судебного решения обещают опубликовать в течении двух недель.

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Накануне заведующий Музеем истории местного самоуправления Днепропетровской области (отдел Днепропетровского национального исторического музея им. Д. И. Яворницкого), кандидат исторических наук Максим Кавун заявила, что переименование улицы Героев Сталинграда в Днепре не подпадает под требования ЕС и под закон о декоммунизации.

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