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    Украина в этом году построила 60 км заграждений на границе

    (обновлено: )5411
    С начала текущего года по всему участку границы было дополнительно оборудовано более 50 новых инженерных сооружений, установлено почти 60 километров инженерных заграждений.
    Украинский пограничник. Архивное фото
    RIA News Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. В этом году на границе Украины установлены более 50 новых инженерных сооружений и почти 60 километров инженерных заграждений. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба погранслужбы страны.

    Сотрудник Государственной пограничной службы Украины
    Госпогранслужба Украины/Facebook
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    "В целом с начала текущего года по всему участку границы было дополнительно оборудовано более 50 новых инженерных сооружений, установлено почти 60 километров инженерных заграждений, продолжаются работы по совершенствованию фортификационного обустройства мест несения службы (пограничников – ред.)" — говорится в сообщении погранслужбы.

    При этом отмечается, что в ходе обустройства границы особое внимание уделяется участкам границы в районе Донецкой и Луганской областей, а также участку на границе с Крымом.

    В погранслужбе также сообщили, что с начала года для обеспечения потребностей подразделений и органов охраны границы были приобретены 62 единицы патрульных автомобилей, 5 единиц бронетанковой техники и 4 автобуса.

    Как сообщалось ранее, Государственная пограничная служба Украины намерена начать реализацию нового проекта по оборудованию границы с РФ защитными сооружениями, он также предусматривает строительство модульных городков для пограничников.

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