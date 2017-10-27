Мать, которая хотела продать сына, арестовали с залогом в почти 1 млн гривен

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для женщины, которую подозревают в попытке продажи своего двухлетнего сына за $35 000 в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

"По результатам рассмотрения ходатайства старшего следователя СУ ГУНП в Киевской области о применении меры пресечения в отношении Скобельский М.В., подозреваемого в совершении преступления по ч.3 ст.149 УК Украины, следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева к подозреваемой применена мера пресечения в виде содержания под стражей и определен размер залога в сумме 590 размеров прожиточных минимумов доходов граждан для трудоспособных лиц (944 000 гривен)", — отмечается в постановлении суда.

Напомним, правоохранители выяснили, что 22-летняя жительница г. Васильков Киевской области проживала со своим сожителем и двухлетним сыном. Женщина вела аморальный образ жизни. Это приводило к постоянным ссорам в семье и рукоприкладству со стороны сожителя. Ребенок как раз и стал основной причиной разлада и женщина решила его продать.