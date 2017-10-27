наверх
27.10.201716:09
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Мать, которая хотела продать сына, арестовали с залогом в почти 1 млн гривен

    (обновлено: )77
    В решении суда отмечается, что к подозреваемой применена мера пресечения в виде содержания под стражей и определен размер залога в сумме 590 размеров прожиточных минимумов.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для женщины, которую подозревают в попытке продажи своего двухлетнего сына за $35 000 в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

    Похищенный ребенок в Киеве
    Антон Геращенко/Facebook
    Беззащитные дети. Похищение ребенка в Киеве – урок для взрослых

    "По результатам рассмотрения ходатайства старшего следователя СУ ГУНП в Киевской области о применении меры пресечения в отношении Скобельский М.В., подозреваемого в совершении преступления по ч.3 ст.149 УК Украины, следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева к подозреваемой применена мера пресечения в виде содержания под стражей и определен размер залога в сумме 590 размеров прожиточных минимумов доходов граждан для трудоспособных лиц (944 000 гривен)", — отмечается в постановлении суда.

    Напомним, правоохранители выяснили, что 22-летняя жительница г. Васильков Киевской области проживала со своим сожителем и двухлетним сыном. Женщина вела аморальный образ жизни. Это приводило к постоянным ссорам в семье и рукоприкладству со стороны сожителя. Ребенок как раз и стал основной причиной разлада и женщина решила его продать.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Взрыв в Киеве. Мосийчук выступил с речью после показаний в СБУ. Видео
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Суд избирает меру пресечения Елене Зайцевой в Харькове
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Отопительный сезон
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Криминал поглотил Украину