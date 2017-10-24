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    Общество

    СБУ блокировала поразивший объекты инфраструктуры вирус

    (обновлено: )7
    24 октября кибератакам подверглись киевский метрополитен и одесский аэропорт, где в результате действия вируса типа шифровальщика было заблокировано функционирование службы регистрации пассажиров.
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Сотрудники СБУ оперативно проанализировали и блокировали новые случаи поражения компьютеров отечественного сегмента сети вирусами, сообщает пресс-центр СБУ.

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    Отмечается, что доставка вируса происходит с использованием фишинговых писем электронной почты с обратным адресом, который ассоциируется со службой технической поддержки компании Microsoft.

    "Сегодня, 24 октября, кибератаки по этой схеме, в частности, получил киевский метрополитен и одесский аэропорт, где в результате действия вируса типа шифровальщика было заблокировано функционирование службы регистрации пассажиров. Сейчас дальнейшее распространение вируса прекращено, угроз безопасности движения нет", — сообщает в СБУ.

    Специалисты отметили, что для предотвращения несанкционированного блокирования информационных систем необходимо придерживаться следующих рекомендаций: обеспечить ежедневное обновление системного программного обеспечения, в т.ч. OS Windows всех без исключения версий, также обязательно установить обновление KB3213630 (Windows 10); не открывать вложения электронной почты, в том числе в форматах.doc и.rtf, поступивших от непроверенного отправителя; обеспечить соблюдение общих правил информационной безопасности, в частности, создание резервных копий, своевременное обновление антивирусного и прикладного программного обеспечения.

    Также нужно в настройках сетевой безопасности заблокировать доступ к домену x90DOTim, с которого загружается вредоносное программное обеспечение. У СБУ сообщили, что DOT надо изменить на точку и подчеркнули, что адрес нельзя открывать в браузере.

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