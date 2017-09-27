КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. В Житомире представители организаций по вопросам бойцов АТО перекрыли в среду трассу на Киев, сообщает местное издание Житомир.info.

"За 10 минут образовались заторы. Мужчины ходят по пешеходному переходу, пропуская только кареты скорой помощи и автомобили с детьми", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на акции присутствовали участники АТО из Бердичева, Любара, Коростышева и Житомира.

Житомир.info В Житомире бойцы АТО перекрыли трассу на Киев

Утром 27 сентября АТОшникы устроили под стенами Житомирской облгосадминистрации пикет с требованием отменить постановление 413 о выделении земли и выразить недоверие президенту, Кабмину и Верховной Раде Украины.

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Напомним, в июле участники АТО перекрывали трассу Киев-Чоп у поворота на село Левков Житомирского района, требуя справедливости в вопросе выделения земельных участков