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    Общество

    В Житомире бойцы АТО перекрыли трассу на Киев

    (обновлено: )103831
    Мужчины ходят по пешеходному переходу на трассе, пропуская только кареты скорой помощи и автомобили с детьми. На акции присутствовали участники АТО из Бердичева, Любара, Коростышева и Житомира.
    В Житомире бойцы АТО перекрыли трассу на Киев
    Житомир.info

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. В Житомире представители организаций по вопросам бойцов АТО перекрыли в среду трассу на Киев, сообщает местное издание Житомир.info.

    "За 10 минут образовались заторы. Мужчины ходят по пешеходному переходу, пропуская только кареты скорой помощи и автомобили с детьми", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, на акции присутствовали участники АТО из Бердичева, Любара, Коростышева и Житомира.

    Житомир.info
    В Житомире бойцы АТО перекрыли трассу на Киев

    Утром 27 сентября АТОшникы устроили под стенами Житомирской облгосадминистрации пикет с требованием отменить постановление 413 о выделении земли и выразить недоверие президенту, Кабмину и Верховной Раде Украины.

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    Напомним, в июле участники АТО перекрывали трассу Киев-Чоп у поворота на село Левков Житомирского района, требуя справедливости в вопросе выделения земельных участков

     

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