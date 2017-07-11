"Хотят крови и зрелищ". Бойцы АТО перекрыли под Житомиром трассу Киев-Чоп

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Участники АТО перекрыли во вторник трассу Киев-Чоп у поворота на село Левков Житомирского района, требуя справедливости в вопросе выделения земельных участков, сообщает местное издание Житомир.info.

"Начали перекрывать трассу около 12:00, уже образовался затор. Машины с детьми и маршрутки пропускают. Сейчас участие в акции принимает около полусотни человек, но люди еще продолжают съезжаться", — говорится в сообщении.

Житомир.info Бойцы АТО перекрыли под Житомиром трассу Киев-Чоп

До этого около 500 участников АТО из Житомира и различных районов области собрались у здания управления Госгеокадастра в Житомирской области.

"Полностью приостановлена ​​выдача земли, оформление документов. Это все заключается в постановлении Кабинета Министров №413 от 07.06.2017 года, где "царьки" сами себе решили не выдавать людям землю. Каких-то десять человек хотят решать за всю Украину. Получение земли — это конституционное право человека, но президент и премьер решили, что они здесь короли. Пока мы делаем предупредительную акцию, но ребята уже хотят крови и зрелищ", — прокомментировал ситуацию заместитель председателя ОО "Атошник" Сергей Артемов.

Возмущенные военнослужащие разблокировали движение автомобилей через полчаса после начала акции, отмечает издание. По словам представителей союза ветеранов АТО, это была предупредительная акция.

Житомир.info Бойцы АТО перекрыли под Житомиром трассу Киев-Чоп

"Мы будем в Киеве, перекроем там Житомирскую трассу перед Киевом. Через час, я думаю, там будет и президент, и премьер-министр", — сказал Артемов.

"Возьмем вещи с собой, продукты, поедем на несколько дней и тогда они увидят, чего стоят АТОвцы. Тогда поедем не только мы из Житомирской области, а со всей Украины ", — добавил председатель "Союза ветеранов АТО" Любарского района Анатолий Бузон.

Напомним, во вторник жители села Криница Николаевского района Львовской области в знак протеста заблокировали движение на трассе Песочная—Трускавец. Люди протестуют против изменения статуса местной школы.