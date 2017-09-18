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    Общество

    В Киеве в понедельник дожди с грозами

    (обновлено: )16
    В Киеве в понедельник синоптики обещают теплую погоду, однако пройдут дожди с грозами. Также в северных и центральных областях страны ожидаются осадки.
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    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. В понедельник, 18 сентября, на большей части территории Украины будет преобладать теплая и облачная погода, местами ожидается кратковременный дождь, информирует Гидрометцентр.

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    Так, по данным синоптиков, на западе страны в понедельник солнечно, без осадков, температура днем ​​17-20 градусов выше нуля.

    На севере местами кратковременные дожди с гнрозами, температура воздуха днем ​​22-25 градус тепла.

    На востоке без осадков, тепло и облачно. Температура воздуха достигнет днем ​​30-32 градусов тепла.

    В центральной части синоптики обещают осадки и температуру до 32 градусов выше нуля.

    На юге сухо, температура воздуха днем ​​27-33 градуса выше нуля.

    Ветер западный, 7-12 метров в секунду.

    Напомним, в воскресенье в Киеве был побит температурный рекорд 1939 года.

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