В Киеве в понедельник дожди с грозами

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. В понедельник, 18 сентября, на большей части территории Украины будет преобладать теплая и облачная погода, местами ожидается кратковременный дождь, информирует Гидрометцентр.

Так, по данным синоптиков, на западе страны в понедельник солнечно, без осадков, температура днем ​​17-20 градусов выше нуля.

На севере местами кратковременные дожди с гнрозами, температура воздуха днем ​​22-25 градус тепла.

На востоке без осадков, тепло и облачно. Температура воздуха достигнет днем ​​30-32 градусов тепла.

В центральной части синоптики обещают осадки и температуру до 32 градусов выше нуля.

На юге сухо, температура воздуха днем ​​27-33 градуса выше нуля.

Ветер западный, 7-12 метров в секунду.

Напомним, в воскресенье в Киеве был побит температурный рекорд 1939 года.