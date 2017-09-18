В Киеве в понедельник дожди с грозами

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. В понедельник, 18 сентября, на большей части территории Украины будет преобладать теплая и облачная погода, местами ожидается кратковременный дождь, информирует Гидрометцентр.
Так, по данным синоптиков, на западе страны в понедельник солнечно, без осадков, температура днем 17-20 градусов выше нуля.
На севере местами кратковременные дожди с гнрозами, температура воздуха днем 22-25 градус тепла.
На востоке без осадков, тепло и облачно. Температура воздуха достигнет днем 30-32 градусов тепла.
В центральной части синоптики обещают осадки и температуру до 32 градусов выше нуля.
На юге сухо, температура воздуха днем 27-33 градуса выше нуля.
Ветер западный, 7-12 метров в секунду.
Напомним, в воскресенье в Киеве был побит температурный рекорд 1939 года.