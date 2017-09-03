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    Общество

    В понедельник в Украине начнутся сильные дожди

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    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (195)

    (обновлено: )36210
    Как сообщает Гидрометцентр, дождливый циклон распространится на все западные регионы, а также на Николаевскую и Одесскую области. На западе резко похолодает, и температура будет нехарактерной для первых чисел сентября.
    Дожди в Украине
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. В понедельник, 4 сентября, в Украину зайдет очередной циклон, который затронет почти все регионы, сообщает Гидрометцентр.

    Дождливый циклон распространится на все западные регионы, а также на Николаевскую и Одесскую области.

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    На западе резко похолодает, и температура будет нехарактерной для первых чисел сентября – местами воздух будет прогреваться до 13-14 градусов в дневные часы. Холоднее всего будет во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах и Луцке. На севере завтра также возможны осадки, днем будет 22-27 градусов.

    А вот на востоке ожидается солнечная и сухая погода. В понедельник синоптики обещают до 27 градусов. На юге тоже пока тепло – 27-29, и только в Одессе будет не выше 25 градусов.

    Во вторник дождливый циклон начнет перемещаться на север и восток – осадков не будет только в южных областях. На востоке прогремят грозы, и дождя там не будет лишь в Луганской области. По всей стране похолодает, за исключением южных регионов, где синоптики прогнозируют до 24 градусов. На остальной территории – от 16 до 23 градусов.

    Ранее Гидрометцентр сообщал, что на большей части Украины осадков не ожидается, температура прогреется до 22 градусов тепла.

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