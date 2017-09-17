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    В Украине в 2017 году стремительно сокращается численность населения - СМИ

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    По информации СМИ, два ребенка имеет лишь каждая вторая семья, а маленьких украинцев за первые полгода 2017 появилось на 12 тысяч меньше, чем в прошлом году.
    Майдан Незалежности в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. В 2017 году население Украины сократилось на 100 тысяч человек, к концу 2017 года эта цифра может удвоиться, а демографы констатируют возросшую смертность в Украине, тогда как рождаемость с 2012 года упала почти на 120 тысяч в год, сообщает ТСН.

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    "Многодетных семей, где есть пятеро деток, в Украине становится все меньше. Исследования доказали, что в настоящее время большинство супругов не готовы рожать много – максимум двух детей. Но сейчас даже до этого показателя украинцы не дотягивают – два ребенка имеет лишь каждая вторая семья, а маленьких украинцев за первые полгода 2017 появилось на 12 тысяч меньше, чем в прошлом году. Демографы говорят о совокупности причин, среди которых война, финансовое состояние и неуверенность в будущем", — говорится в сообщении.

    В настоящее время выплаты на рождение ребенка составляют 41 тысячу 280 гривень – эту сумму определили еще в 2014 году. Летом в Минсоцполитики не исключали, что ее могут осовременить, например, с учетом инфляции. Однако даже несмотря на спад рождаемости норму так и не пересмотрели.

    Ранее уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что численность детского населения в Украине за период независимости с 1991 года уменьшилась почти вдвое.

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