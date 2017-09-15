Лукаш о государственной политике по сокращению населения

РИА Новости Украина

Есть ли война в Украине? И да, и нет. Это не война – это массовое истребление людей при помощи жадности, оружия и телевизора, считает юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш.

"И властью планово и ежедневно ведется уничтожение украинцев не только на Донбассе. На условно мирной территории, каждый день, по вине властной погани, умирают сотни людей. Украина занимает второе место по уровню смертности в мире, и каждый час нас становится меньше на 80 человек", – пишет Лукаш на своей странице в Facebook.

По данным ЮНИСЕФ, Украина — первая по уровню смертности матерей и младенцев в Европе, подчеркивает юрист.

"Это средневековье! Распространяются инфекции, которыми раньше болели единицы, а некоторых не было многие годы. Только за первые 7 месяцев 2017 года 1386 людей заболело корью, 1340 — заболели коклюшем, 185 — эпидемическим паротитом, 895 — гепатитом В, 122 — краснухой и 5 — столбняком. Патриоты-юбераллесы запретили вакцины и сыворотки российского производства, не закупив их аналогов в других странах", – заявила Лукаш.

Она уверена, что это не только "бездарное руководство министерства погребальных услуг, это государственная политика по сокращению населения".

"Недавно 9 человек умерли от ботулизма, а на 80 заболевших есть только 25 сывороток. А что делать остальным? Помирать под гимнопение? Сердце сжималось, когда на днях прочла призыв найти сыворотку против дифтерии пятилетнему мальчику. Её нет в Украине. Родители и врачи в отчаянии. При такой болезни счет идёт на часы", – отметила экс-министр.

Публикация Елены Лукаш в Facebook

Она признается, чтобы была потрясена постом главного инфекциониста Украины Ольги Голубовской: "Известно, что инфекционисты не так боятся всяких инфекций, как нормальные люди… Но я боюсь, я реально боюсь дифтерии…Почему я боюсь? Потому как понимаю, что мало не покажется — от воздушно-капельного механизма передачи сильно не спрячешься, это вам не ботулизм…. Потому что понимаю, что без сыворотки смертность будет серьёзной, ибо без неё нейтрализовать токсин не получится… Также я понимаю, что никто не поможет, просто не успеют, здесь временной фактор — решающая вещь… Поэтому куплю ка я себе пару доз сыворотки, пусть и российской… плевать я хотела на политику….".

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"Читающие меня сейчас, мне не важно кто вы, за кого голосовали, и во что верите. Я говорю о Смерти, вернее об Убийстве. Вы понимаете, что происходит плановое преднамеренное уничтожение населения под видом реформ? Вы думаете, смертельную корь интересует ваше отношение к коммунизму или оун упа? Разве не тех что пытаются добить нас сейчас своей политикой, ранее отверг и не принял Донбасс? Вы с этим согласны? Вы уверены что при такой угрозе нам есть что делить? Или стоит отбросить идеологию и штампы, и вспомнить кто является настоящим носителем власти? ВСПОМНИТЬ, чтобы ВЫЖИТЬ", – написала Лукаш.

Также она предложила ответить пользователям, что они думают, а сама сообщила, что поехала за вакцинами.