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    Многие населенные пункты будут отрезаны из-за качества дорог - эксперт

    (обновлено: )4810
    Эксперт международной организации COST Алексей Зарицкий в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что ввиду недостатка средств "Укравтодор" вынужден поддерживать дороги в "проезжаемом" состоянии за счет аварийного ремонта.
    Ремонт дорог в Украине
    Укравтодор

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. По инициативе президента Петра Порошенко в Украине построят две дороги на Восток страны, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, уже вскоре украинцы смогут пользоваться дорогами высокого качества.

    Владимир Гройсман о ремонте дорог. Видео
    Канал на Youtube "112 Украина"
    Гройсман о "халявном" ремонте дорог

    Также премьер отметил, что в этом году качество и объемы строительных работ значительно лучше, чем в прошлом.

    Кроме того, украинские водители отмечают, что заявленный средний ремонт дорожного покрытия — на деле обычный ямочный. О ремонте дорог в Украине высказался в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт международной организации COST Алексей Зарицкий.

    "Средний ремонт дорог — это работы по всему покрытию, то есть полностью возобновляется верхний слой. А ямочный — это аварийный ремонт, который выполняется в тех случаях, когда нет денег на средний ремонт, и когда нужно аварийно, быстро заделать выбоину, которая несет угрозу для безопасности дорожного движения. Это очень часто можно встретить, потому что нет денег, чтобы выполнить средний ремонт на всей дорожной сети. И "Укравтодор" вынужден те участки, на которых он не выполняет больших работ, поддерживать в проезжаемом состоянии за счет аварийного ремонта. Вопрос целесообразности такого ремонта уже философский. Потому что если не заделать эту выбоину, многие населенные пункты будут отрезаны от сети, ни автомобиль не проедет, ни автобус", — отметил эксперт.

    Ранее сообщалось, что ямочный ремонт в 2017 году охватит порядка 30 тысяч км дорог в Украине. 

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