В соцсетях украинцам больше всего интересны политики – эксперт

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко является одним из самых популярных политиков-блоггеров в Украине. Конкуренцию ему составляют разве что партнеры по коалиции — представители "Народного фронта".

О чем свидетельствует большое количество подписчиков у политиков в социальных сетях, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политтехнолог Дмитрий Раимов.

"Я не отслеживал, кто из популярных украинских политиков на каком месте, но весь украинский сегмент Facebook, он очень политизирован, у нас в первой десятке-двадцатке находятся не какие-то звезды, не общественные лидеры – писатели, кинорежиссеры, у нас там находятся политики. Наше общество — очень политизировано, любое мнение, высказанное относительно любого процесса, отдаленно связанного с политикой, сразу же появится в общенациональных СМИ. Это тот нюанс, по причине которого все политики пришли в социальные сети. Ты можешь сейчас не обзванивать журналистов, не пытаться прислать им пресс-релиз, ты можешь высказаться о каком-то событии, и в этот же вечер твой комментарий будет в новостях", — отметил Раимов.