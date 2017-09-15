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    Общество

    В соцсетях украинцам больше всего интересны политики – эксперт

    (обновлено: )1710
    Политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире "ГС" отметил, что в Украине любое экспертное мнение, даже отдаленно связанное с политикой, сразу же появляется в общенациональных СМИ.
    Социальная сеть Фейсбук
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    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко является одним из самых популярных политиков-блоггеров в Украине. Конкуренцию ему составляют разве что партнеры по коалиции — представители "Народного фронта".

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    О чем свидетельствует большое количество подписчиков у политиков в социальных сетях, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политтехнолог Дмитрий Раимов.

    "Я не отслеживал, кто из популярных украинских политиков на каком месте, но весь украинский сегмент Facebook, он очень политизирован, у нас в первой десятке-двадцатке находятся не какие-то звезды, не общественные лидеры – писатели, кинорежиссеры, у нас там находятся политики. Наше общество — очень политизировано, любое мнение, высказанное относительно любого процесса, отдаленно связанного с политикой, сразу же появится в общенациональных СМИ. Это тот нюанс, по причине которого все политики пришли в социальные сети. Ты можешь сейчас не обзванивать журналистов, не пытаться прислать им пресс-релиз, ты можешь высказаться о каком-то событии, и в этот же вечер твой комментарий будет в новостях", — отметил Раимов.

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