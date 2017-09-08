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    Полиция будет использовать беспилотники для поимки преступников

    (обновлено: )21
    По словам первого замглавы Нацполиции Вячеслаав Аброськина, сейчас создано подразделение аэроразведки, которое поможет не только выявлять факты преступлений, но, возможно, и задерживать злоумышленников.
    Беспилотник
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Полиция собирается примменять беспилотники, дроны, квадрокоптеры для поимки преступников, сообщает "Сегодня" со ссылкой на первого замглавы Нацполиции Украины Вячеслаав Аброськина.

    По его словам, сейчас создано подразделение аэроразведки, которое поможет не только выявлять факты преступлений, но, возможно, и задерживать злоумышленников.

    Поля марихуаны в Днепропетровской области показали с воздуха
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
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    "Дронов у нас пока не так много — пять. Их мы используем для обнаружения незаконных посевов мака и конопли. Также дроны удобно использовать для обнаружения мест незаконной добычи янтаря и угля, а еще во время преследования преступников", — рассказал Аброськин.

    По его словам, использование аэроразведки уже приносит первые результаты. На днях полицейские из подразделения по борьбе с наркопреступностью при помощи беспилотников нашли 36 участков в Днепропетровской области, засеянных коноплей. "Уже установлен и задержан 37-летний гражданин, который организовал этот процесс", — подытожил Аброськин.

    Как отметил руководитель отдела аэроподдержки при департаменте патрульной полиции Виталий Фещенко, квадрокоптеры смогут выявлять очаги лесных пожаров, а также помогут искать заблудившихся в лесах граждан. И проводить разведку с воздуха на тех объектах, где, например, забаррикадировались преступники. В Нацполиции добавляют, что сейчас беспилотники эффективнее всего используют в Днепропетровской и Киевской областях. В планах — создание спецгрупп аэроразведки в каждом регионе.

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