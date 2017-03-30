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    В Голландии создают дроны-уборщики собачьих фекалий

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    Оснащенные камерами дроны будут патрулировать улицы, с помощью тепловизора находя фекалии и передавая их GPS-координаты наземному дрону-уборщику.
    В Голландии создают дроны-уборщики собачьих фекалий
    tinki.nl

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Голландская компания решила использовать дроны для поиска собачьих фекалий на улицах, а затем высылать робота-уборщика. Система Dogdrones была разработана основателями сайта про собак Tinki.nl в сотрудничестве с международным центром тестирования дронов Space53. 

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    На улицах Голландии ежегодно оказывается до 100 млн кг собачьих экскрементов — большинство владельцев собак не убирают их за своими питомцами. Оснащенные камерами дроны будут патрулировать улицы, с помощью тепловизора находя фекалии и передавая их GPS-координаты наземному дрону-уборщику. Тот будет приезжать в указанное место и убирать отходы жизнедеятельности животного. Воздушный дрон получил название Watchdog 1, наземный — Patroldog 1.

    "В собачьих фекалиях могут быть бактерии, вирусы, паразиты и черви, особенно опасные для детей. Но взрослые и другие собаки тоже в группе риска — яйца паразитов могут сохраняться годами и приводить к серьезным инфекциям, если своевременно не утилизировать экскременты", — рассказали изобретатели системы.

    Ранее сообщалось, что собака Барака Обамы покусала девушку, которая пришла в гости к хозяевам Белого дома.

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