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    Общество

    "Для полноты вкуса". В тушенке для военных нашли строительную перчатку

    (обновлено: )29860
    По результатам лабораторных исследований мясных консервов четырех производителей, которые занимаются их поставками в армию, было установлено, что продукция двух производителей не соответствует ГОСТам.
    В тушенке для военных нашли строительную перчатку
    Скриншот

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Военные обнаружили строительную перчатку в консервах тушенки. Соответствующее сообщение и видео опубликовал на своей странице в Facebook военный Олег Андриенко.

    "Вот какую тушонку поставляют в армию. В ней есть все нужные витамины и даже больше: рабочие перчатки. Для полноты вкуса", — написал Андриенко.

    После публикации в СМИ видео с некачественной тушенкой Минобороны привлекло к дисциплинарной ответственности 16 должностных лиц за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей при контроле качестве консервов.

    Скриншот
    В тушенке для военных нашли строительную перчатку

    Как сообщается на странице Минобороны в Facebook, по результатам лабораторных исследований мясных консервов четырех производителей, которые занимаются их поставками в армию, было установлено, что продукция двух производителей не соответствует ГОСТам.

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    "В ходе проведенного служебного расследования были установлены факты ненадлежащей организации и проведения лабораторных исследований пищевых продуктов, поставленных в воинские части, должностными лицами Центра безопасности пищевых продуктов и ветеринарии, а также ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами вооруженных сил Украины по организации и осуществлению контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов путем ознакомления с сопроводительными документами, удостоверяющими их качество и безопасность", — говорится в сообщении.

    По данным Министерства, "за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей к дисциплинарной ответственности были привлечены 16 виновных должностных лиц — от командира подразделения до начальников управлений и служб".

    Ранее сообщалось, что в тушенке для ВСУ нашли зубы.

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