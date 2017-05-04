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    Общество

    В Минобороны прокомментировали найденные в тушенке для ВСУ зубы

    (обновлено: )50705
    Как сообщили в Министерстве обороны Украины, изображение с зубами в тушенке, которое ранее появилось в Facebook, сделано с помощью графического редактора.
    Тушенка с зубами
    Facebook Сергея Туровича

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Изображение с зубами в тушенке в армейском сухпайке, которое ранее было обнародовано пользователями соцсетей, создано с помощью графического редактора, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

    Олег Жданов
    Facebook Олега Жданова
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    Ранее в Facebook опубликовали фотографию зубов в тушенке, как подчеркивалось, для военных Вооруженных сил Украины.

    "Из имеющейся информации, а именно фотоизображения содержания консервы, путем предварительного анализа можно сделать вывод, что изображение создано с помощью графического редактора", — говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что поскольку никакой дополнительной информации и желания идти на контакт с Минобороны автор поста с фото не проявил, мотивом публикации есть не что иное, как "нарочно распространение заведомо ложных сведений с целью дискредитации ВСУ".

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